Chcesz głosować korespondencyjnie? PKW: We wtorek upływa termin zgłoszenia

Źródło: PAP

Urna do głosowania fot. shutterstock.comźródło: ShutterStock

We wtorek upływa termin, do którego chcący w dniu 28 czerwca zagłosować korespondencyjnie powinni zgłosić taki zamiar. Później będą mogły to zrobić jedynie osoby objęte kwarantanną.