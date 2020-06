"Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 czerwca, zakaz w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych obowiązuje do wtorku, 16 czerwca br., do godz. 23.59. Taka informacja została wydana w formie Notam do linii lotniczych i lotnisk" - przekazała Lisowska.

Jak dodała, oznacza to, że od środy będzie mógł być wykonywany międzynarodowy ruch pasażerski w zakresie UE do i z naszego kraju.

W poniedziałek linie Air France i KLM poinformowały, że wrócą ze swoimi połączeniami do i z Polski od środy, 17 czerwca br. Ryanair przekazał, że od 1 lipca br. wznowi loty do i z Polski.

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki przekazał, że od 16 czerwca będą możliwe loty międzynarodowe.

"Od 16 czerwca będą możliwe loty międzynarodowe, choć przewoźnicy do tych decyzji muszą się dostosować i będą potrzebowali pewnie tydzień, dwa, czy trzy, na przygotowanie siatki połączeń - powiedział szef rządu. "Już teraz jesteśmy z kontakcie z LOT - em, aby odpowiednio zaplanował sobie świadczenie usług" - dodał.

W maju wiceminister infrastruktury Marcin Horał zapowiedział, że przywracanie połączeń lotniczych pasażerskich będzie się odbywało w trzech fazach: najpierw loty krajowe od 1 czerwca, a następnie europejskie i na koniec międzykontynentalne, ale tylko tam, gdzie sytuacja epidemiczna jest pod kontrolą.

Pasażerów, linie lotnicze oraz lotniska obowiązują nowe wytyczne zapewniające bezpieczeństwo podróżowania. Chodzi m.in. o noszenie przez pasażera maseczki w trakcie całej jego podróży, zachowywanie dystansu, dezynfekowanie rąk.

W nocy z 12 na 13 czerwca Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Oznacza to, że Polacy i obywatele UE mogą teraz swobodnie wjeżdżać i wyjeżdżać z kraju bez konieczności przechodzenia kwarantanny, a kontrole graniczne będą miały wyrywkowy charakter, tak jak odbywało się to przed pandemią i wprowadzeniem związanych z nią obostrzeń na granicach.

Granice Polski były z powodu pandemii koronawirusa zamknięte od 15 marca.(PAP)

autor: Aneta Oksiuta