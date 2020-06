"Zazwyczaj liczba zgonów związana jest nie z tymi przypadkami zachorowań, które notujemy w dwóch, trzech ostatnich dniach, ale z raportowanymi zakażeniami sprzed tygodnia lub dwóch tygodni" – wyjaśnił. Dodał, że właśnie wtedy w Polsce mieliśmy do czynienia ze wzmożoną dzienną liczbą zachorowań.

6 czerwca wykryto 576 nowych przypadków COVID-19, dzień później zdiagnozowano kolejnych 575 chorych, a kolejnego dnia 599. W czwartek badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 314 osób. 30 chorych zmarło. Do tej pory liczba zgonów zanotowanych jednego dnia tylko dwukrotnie przekroczyła 30 osób. 24 kwietnia zmarło 40 chorych, a 28 kwietnia 34.

Rzecznik, komentując najnowsze zestawienie zachorowań, odniósł się do 88 wskazanych w czwartek nowych przypadków ze Śląska. Wyjaśnił, że są to głównie chorzy z rodzin górniczych przebywających na kwarantannie. Przypomniał też, że w tej chwili trwa druga tura wymazów na Śląsku, z których statystycznie pochodzi 1-2 proc. nowych przypadków. Z kolei w pierwszej turze odsetek jest wyższy i wynosi 10-20 proc.

Jeśli chodzi o województwo łódzkie, to – jak zaznaczył Adrusiewicz – 75 wykrytych w czwartek przypadków to "drobne ogniska", np. ze szpitala w Sieradzu, i osoby z jednego, konkretnego wesela i mszy świętej.

Andrusiewicz przypomniał też, że resort w czwartek o godz. 15.00 zamyka przyjmowanie zgłoszeń od samorządów na zapotrzebowania na środki ochrony osobistej dla członków komisji wyborczych. Do tej pory zapotrzebowanie zgłosiło 2273, czyli 91 proc. Zaapelował, by te ponad 200 samorządów, które tego nie uczyniły, zrobiły to jak najszybciej.

"My ten sprzęt na bieżąco przekazujemy do wojewodów, którzy rozdysponują go do samorządów" – powiedział.

Andrusiewicz zapewnił, że minister wyda, do piątkowego wieczora, rekomendacje w sprawie "przeprowadzenia głosowania wyłącznie korespondencyjnego w określonych gminach lub powiatach, w których zostanie stwierdzone zagrożenie epidemiologiczne". Dodał, że w tej chwili trwają ostatnie analizy sytuacji na podstawie występujących przypadków zakażeń z ostatniego tygodnia, a także prognozy na najbliższe dni.

Rzecznik zaznaczył też, że decyzje o ograniczeniach w wejściu na stadiony będą wydawać wojewodowie po konsultacji z sanepidem, na podstawie analizy epidemiologicznej w danym regionie.

Skomentował też nowe regulacje o przeprowadzaniu testów diagnostycznych u osób przebywających na kwarantannie. Otrzymają oni SMS o zgłoszeniu się na badanie w siódmej dobie od zakażenia, a nie, jak było wcześniej – w jedenastej, aby przyspieszyć ich powrót do normalnego funkcjonowania.

"Po otrzymaniu wyniku negatywnego można natychmiast opuścić kwarantannę" – powiedział Andrusiewicz.