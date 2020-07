Projekt przygotowany przez socjalistyczny rząd Antonia Costy poparła Partia Socjalistyczna (PS) kierowana przez premiera, a dwa największe opozycyjne ugrupowania w parlamencie Partia Socjaldemokratyczna (PSD) oraz Blok Lewicy (BE) wstrzymały się od głosu. Przeciwne korekcie budżetu były tylko niewielkie ugrupowania skrajnej lewicy i prawicy.

Skorygowany budżet rządu Costy zakłada większe o 13 mld euro wydatki w porównaniu do pierwotnej ustawy budżetowej. Socjalistyczny gabinet uzasadnia je kryzysem wywołanym epidemią Covid-19.

Z założeń budżetu uzupełniającego wynika, że do końca 2020 roku drastycznie spadnie eksport Portugalii. Sprzedaż zagraniczna, czyli jeden z głównych motorów portugalskiej gospodarki, ma zmniejszyć się o 15,4 proc.

Gabinet Costy spodziewa się, że kryzys doprowadzi też do wzrostu bezrobocia z obecnych 7 proc. do 9,6 proc. w grudniu 2020 roku. W przyszłym roku stopa bezrobocia, według oczekiwań rządu, ma wynieść 8,7 proc.

Według budżetu uzupełniającego kryzys wywołany epidemią koronawirusa ma doprowadzić do spadku portugalskiego PKB w tym roku o 6,9 proc., czyli najwięcej od kilkudziesięciu lat.

Rządowego scenariusza dotyczącego PKB nie podziela bank centralny Portugalii. W czerwcu opublikował on prognozy, z których wynika, że do grudnia nastąpi wzrost PKB o 9,5-13,1 proc., największy we współczesnej historii kraju.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)

zat/ ap/