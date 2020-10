Warszawa, 15.10.2020 (ISBnews) - Develia wprowadziła do przedsprzedaży 162 mieszkania w Prestovia House - nowej inwestycji przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie, podała spółka. Deweloper otrzymał już pozwolenie na budowę, która rozpocznie się na przełomie 2020 i 2021 r.

"Z naszych obserwacji wynika, że zainteresowanie mieszkaniami wróciło już do poziomu sprzed pandemii. Potwierdzają to również wyniki sprzedaży: w III kwartale br. Develia sprzedała 358 lokali, czyli o 15% więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dlatego też poszerzamy naszą ofertę o kolejny projekt. Prestovia House będzie wyróżniać się podwyższonym standardem - do części mieszkań będą przynależeć duże tarasy i przeszklone balkony. [...] Jestem przekonany, że dzięki atrakcyjnej lokalizacji i wysokiemu standardowi wykonania, projekt spotka się z pozytywnym odbiorem wśród klientów" - powiedział członek zarządu Mirosław Kujawski, cytowany w komunikacie.

Prestovia House to 8-kondygnacyjny kaskadowy budynek. Do części lokali będą przynależeć tarasy lub duże balkony, z czego część będzie przeszklona. W ofercie dostępne będą mieszkania od 1- do 4-pokojowych o powierzchni od 30 do 95 m2. W budynku przewidziano jednopoziomowy garaż z miejscami postojowymi i schowkami, podano także.

Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 1 510 lokali mieszkalnych i usługowych.

(ISBnews)