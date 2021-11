Program szczepień przeciw koranawirusowi SARS-CoV-2 daje nadzieję na powrót do normalności. Aby wygaszenie epidemii stało się realne, próg odporności zbiorowej musi osiągnąć wartość około 70 proc. Oznacza to, że w przypadku Polski odporność na koronawrusa powinno mieć przynajmniej 26,8 mln osób. Jak wygląda to aktualnie?

Szczepionka przeciw Covid-19 w Polsce Reklama Początkowo Polska zdecydowała się zakupić ponad 62 mln dawek, co pozwoliłoby na zaszczepienie ponad 30 mln obywateli, czyli ponad 80 proc. populacji. Natomiast w Radiu Zet minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że Polska zakontraktowała 85 mln dawek szczepionek przeciw COVID-19, w tym blisko 50 mln szczepionek Pfizera i Moderny, dzięki temu zabezpieczono szczepienia dla całej populacji. Ilu Polaków już zaszczepiono? Do dziś zaczepiono co najmniej jedną dawką 54,06 proc. populacji. Rządowy serwis SzczepimySię podał, że w Polsce wykonano łącznie 41 183 099 szczepień przeciw COVID-19. Łącznie zaszczepiono 20 735 438 osób, z których w pełni zaszczepionych (szczepionką J&J i 2 dawką pozostałych preparatów) jest ponad 20 mln 343 tys. osób (53 proc. populacji). Ogółem do Polski dostarczono 75 286 960 dawek szczepionki, z czego w magazynie rezerw zabezpieczono 25 022 703 dawek, a w trakcie realizacji dostaw jest 653 655 dawek. Szczepienie na covid-19: powstają społeczne listy kolejkowe, przychodnie zapisują pacjentów do zeszytów Zobacz również Od początku akcji do punktów szczepień dostarczono 41 997 895 dawek, a zutylizowano - 594 507 dawek. Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych wyniosła do tej pory 16234 czyli 0,39 promila z wykonanych szczepień. Stan szczepień na Covid-19 w Polsce - najnowsze dane Na poniższym wykresie prezentujemy aktualizowany na bieżąco stan szczepień przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 w Polsce: TL Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję