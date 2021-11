Liczba zakażeń koronawirusem w powiatach

Sytuacja pandemiczna w Polsce jest coraz bardziej zatrważająca. Z dnia na dzień zakażeń przybywa, szczególnie na Mazowszu. Najwięcej zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców notuje województwo mazowieckie, gdzie tygodniowy wskaźnik zakażeń był na poziomie 77 przypadków na 100 tys. Niestety jest też coraz więcej miejsc, gdzie wskaźniki są na znacznie wyższym poziomie, a tych gdzie pandemia jest pod kontrolą z dnia na dzień ubywa.

Dziś 56 powiatów miało wskaźnik na poziomie strefy czarnej. Do strefy bezpiecznika statystycznie kwalifikuje się 135 regionów. Do strefy czerwonej kwalifikuje się 175 powiatów, podczas gdy 14 miało wskaźnik powyżej 10 zakażeń na 100 tys. osób, czyli na poziomie strefy żółtej. W grupie regionów, które kwalifikują się do strefy zielonej nie znalazł się ani jeden powiat ze wskaźnikiem powyżej 2 zakażonych przypadających na 100 tys. osób.

Najwięcej przypadków zakażeń na 100 tys. mieszkańców notują powiaty grodziski na Mazowszu i policki na Pomorzu Zachodnim, gdzie wskaźniki były na poziomie odpowiednio powyżej 111 i 109 przypadków na 100 tys. osób.

W których regionach pandemia jest pod kontrolą?

Dziś nawet jeden powiat nie miał wskaźnik na poziomie poniżej 2 zakażeń na 100 tys. osób.

Pandemiczne ograniczenia

Do 17 marca cztery województwa rząd zakwalifikował jako obszar szczególnie narażony na zakażenie wirusem SARS-COV-2. Są to woj. warmińsko-mazurskie, pomorskie, mazowieckie i lubuskie. Na terenie tych regionów zamknięte zostały hotele, ograniczona działalność galerii handlowych, zamknięte instytucje kultury, baseny i obiekty sportowe. Na Warmii i Mazurach ograniczenia wprowadzone zostały już 27 lutego, na Pomorzu - od soboty 13 marca, a na Mazowszu i w woj. lubuskim od poniedziałku 15 marca. Natomiast od 20 marca do 9 kwietnia obostrzenia zostały rozszerzone na całą Polskę. Od 27 marca w całej Polsce zostały wprowadzone kolejne obostrzenia.

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni pow. 2 tys. m2 zostały zamknięte - dotyczyło to handlu detalicznego. Dla utrzymania pewnej płynności w gospodarce, hurtownie i składy budowlane pozostały dostępne. W placówkach handlowych i innych punktach takich jak np. poczta, panują bardziej rygorystyczne zasady - dla sklepów o pow. 100 m2 jest to 1 os./20m2. Początkowo do 9 kwietnia miały być zamknięte salony urody w całej Polsce, a działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Żłobki i przedszkola zostały zamknięte. W miejscach kultu religijnego obowiązuje nowy limit osób – 1 osoba na 20 m2. Jednak obostrzenia zostały przedłużone do 18 kwietnia. 14 kwietnia obostrzenia zostały przedłużone o kolejny tydzień, czyli do 25 kwietnia, z tym że od 19 kwietnia otwarte mają być żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci. Także od 19 kwietnia dopuszczono możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu (do 25 osób) i uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Natomiast hotele i obiekty noclegowe pozostają zamknięte do 3 maja włącznie. Wyjątkiem są m. in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych.

Od poniedziałku 26 kwietnia w jedenastu województwach przywrócone zostało funkcjonowanie salonów urody, fryzjerów zakładów kosmetycznych, natomiast w woj. śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim dotychczasowe obostrzenia zostały utrzymane.

Od szczytu z 1 kwietnia statystyki zakażeń spadają co daje pole do luzowania obostrzeń. "Dane dotyczące zakażeń pozwalają na decyzje dotyczące odmrażania gospodarki" - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Dlatego 28 kwietnia rząd pokazał kalendarz stopniowego luzowania obostrzeń od początki maja. Czytaj więcej o obostrzeniach

Dalsze luzowanie obostrzeń nastąpiło kolejno w dwóch etapach od 6 do 25 czerwca i od 26 czerwca do 31 sierpnia. Od 6 czerwca można organizować targi, konferencje i wystawy z limitem 1 osoby na 15 m2. Otwarte zostały sale zabaw z limitem 1 os. na 15 m2, a limit imprez i zgromadzeń zwiększony do 150 osób. Środku transportu zbiorowego mogę być wypełnione w 75 proc. z obowiązkiem zakrywania ust i nosa. Szczegóły najnowszego planu luzowania obostrzeń znajdziesz tu

Dotychczasowa ścieżka luzowania obostrzeń nie zwiększyła liczby zakażeń, dlatego rząd przechodzi od dalszej liberalizacji obostrzeń. Od 26 czerwca limity na targach, konferencjach, w klubach fitness, kasynach, obiektach handlowych, placówkach pocztowych, bibliotekach, wystawach i salach zabawzostały zwiększone do 1 os. na 10 m2. Otwarte zostały dyskoteki z limitem 150 osób. Do limitu nie będą wliczane osoby zaszczepione. Na widowniach sportowych limit wynosi 50 proc. obłożenia - bez osób zaszczepionych. W kinach i teatrach dostępnych jest 75 proc. zajętych miejsc. Także w hotelach i pensjonatach limit został zwiększony do 75 proc. zajętych pokoi - bez osób zaszczepionych. Dotychczas w restauracjach tylko co drugi stolik mógł być zajęty, teraz limit to 75 proc. W wesołych miasteczkach limit również jest na poziomie 75 proc. obłożenia obiektu. Środku transportu zbiorowego mogą być wypełnione w 100 proc. z obowiązkiem zakrywania ust i nosa.