Klient – a dokładnie jego satysfakcja – jest jednym z głównych filarów wskazanych w nowej strategii. Zaufanie klientów i ich rosnąca liczba to – jak podkreślają przedstawiciele banku – dziś największe atuty Pekao. Dlatego zarząd chce, dalej umacniać pozycję uniwersalnego banku pierwszego wyboru.

Pandemia udowodniła, że nawet najlepsze rozwiązania stacjonarne nie gwarantują sukcesu, a przyszłością rozwiązań internetowych jest nie tylko obsługa konta, ale nabywanie tą drogą szerokiej gamy produktów finansowych. Dlatego Pekao zadeklarowało, że w ciągu czterech lat udostępni możliwość załatwiania online prawie wszystkich spraw związanych z obsługą klientów detalicznych. Podstawowym kanałem komunikacji ma się stać aplikacja PeoPay wspomagana przez chatboty i asystentów głosowych. Dzięki temu do 2024 r. trzy czwarte pożyczek ma być sprzedawanych w kanałach zdalnych, a aktywni mobilni klienci mają stanowić ponad 60 proc. wszystkich użytkowników ROR. Dzięki przyjaznej i kompleksowej obsłudze liczba klientów mobilnych ma wzrosnąć z 2 mln do 3,2 mln.

Jednocześnie bank zmierza do większej personalizacji usług i lepszego dopasowania oferty produktowej. Pekao będzie wykorzystywał analizy big data, a nowoczesne narzędzia analityczne i zarządzanie jakością danych przełoży się na lepszą segmentację klientów pod kątem ich oczekiwań. Dzięki temu w 2024 r. bank zakłada, że osiągnie wzrost dochodu o ok. 20 proc. w przeliczeniu na klienta indywidualnego.

To wraz z rozwojem bankowości elektronicznej ma przełożyć się na większe zainteresowanie ofertą banku ludzi młodych. Wzmocniona zostanie też oferta rodzinna. Tę bank buduje już od dawna, m.in. zachęcając dzieci do korzystania z aplikacji PeoPay Kids, która pozwala prowadzić rozbudowaną edukację finansową najmłodszego pokolenia.

Drugim filarem strategii jest wzrost. Około czterokrotnie ma wzrosnąć sprzedaż pożyczek ekspresowych w kanałach zdalnych dla klientów indywidualnych i sprzedaż kredytowa dla mikrofirm. To pozwoli na zwiększenie udziału rynkowego Pekao w segmencie pożyczek gotówkowych z 7 do 10 proc. oraz w segmencie mikrofirm z 5 do 8 proc. Wskaźnik rentowności kapitału własnego banku ma wzrosnąć ponad dwukrotnie.