"System ochrony zdrowia potrzebuje gruntownego i szybkiego otwarcia. Potrzebuje też działań Ministerstwa Zdrowia; nie leczenia tylko jednej choroby, ale zajęcia się też pacjentami, którzy potrzebują szybkiej, doraźnej opieki, nie tylko w sytuacjach, kiedy mają Covida" - oświadczył Urbaniak na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Posłowie Konfederacji powołali się na opisywane ostatnio przez media przykłady piętrzących się trudności z przyjęciem nawet najmłodszych pacjentów przez niektóre SOR-y, a także odmów przyjęcia ciężko chorych pacjentów przez niektóre szpitale, gdyż - jak mówił Sośnierz - "na przykład nie zostali zaszczepieni, albo nie zrobili sobie testu".

Urbaniak i Sośnierz poinformowali, że w związku z tym otrzymują od swoich wyborców coraz więcej apeli o interwencję poselską. Na podstawie własnych doświadczeń ocenili, że system ochrony zdrowia w Polsce jest już niemal całkowicie sparaliżowany, a na pewno panuje w nim "coraz większy chaos i biurokracja", co powoduje, że lekarze i pielęgniarki "już nie wyrabiają". "W takim chaosie nie ma się czemu dziwić, że wielu lekarzy też może nie wytrzymywać tego psychicznie" - zaznaczył Urbaniak.

Poseł zacytował m.in. opinię wiceprezesa Porozumienia Zielonogórskiego Tomasza Zielińskiego, który opisując pracę wielu lekarzy POZ, alarmował w poniedziałek na Twitterze: "Dziś w POZ walczymy z niedziałającymi usługami e-recept, e-skierowań, zleceń na testy na koronawirusa. Tracimy wiele czasu na to. Ale od przyszłego poniedziałku dodatkowo będziemy mieli kumulację pacjentów COVID+ z trzech dni, bez możliwości przeniesienia porad na inny dzień".

Według Urbaniaka "brakuje personelu medycznego". Jak mówił, cały system ochrony zdrowia "został przestawiony na leczenie tylko jednej choroby i lekarze nie są w stanie się wyrabiać w zleceniach, nie są w stanie uprawiać tej całej papierologii". Poseł zauważył, że zamiast zajmować się przede wszystkim leczeniem pacjentów, lekarze muszą "uczyć się, jak wypisywać te wszystkie dokumenty, jak zarejestrować pacjenta".

Poseł zaapelował do ministra Adama Niedzielskiego, "aby w końcu otworzył system ochrony zdrowia, bo będzie jeszcze więcej tragedii, będzie jeszcze więcej problemów, na które - jak widzimy - na razie niewiele zaradził".

Także w ocenie Sośnierza, "system ochrony zdrowia został przestawiony na walkę wyłącznie z jedną chorobą i stara się powiedzieć innym chorobom, że +musicie zaczekać, bo my musimy się teraz zająć Covidem". "Tylko problem jest taki, że te choroby nie chcą zaczekać, i te inne choroby się rozwijają" - podkreślił poseł.

Według niego, "przesadna koncentracja na histerii wokół tylko jednej choroby, na tylko tym jednym zagrożeniu powoduje, że coraz bardziej przegrywamy na frontach wojny z innymi chorobami". Dodał, że Konfederacja nie neguje zagrożeń koronawirusem, jednak zaproponował, aby zakażeni nim pacjenci byli traktowani "normalnie", jak wszyscy inni.

"Nasza służba zdrowia już przed pandemią była zawieszona na agrafce i to wszystko ledwo co się trzymało. Musimy pilnie wrócić do tego, aby te służby odblokować i zacząć traktować Covida normalnie, jak wiele innych chorób układu oddechowego, w taki sposób, żeby nie paraliżowało to działań służby zdrowia wobec wszystkich innych chorób, abyśmy mogli zajmować się wszystkimi pacjentami tak, jak na to zasługują, jak tego wymagają, na miarę naszych skromnych oczywiście możliwości" - oświadczył Sośnierz. (PAP)

Autor: Mieczysław Rudy

rud/ par/