Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) dostrzega potencjał mocy zainstalowanej farm wiatrowych na terenach kompleksu Bełchatów na 100 MW przy wymaganych nakładach inwestycyjnych w wysokości ok. 140 mln euro, a potencjał fotowoltaiki w tym miejscu - na maksymalnie 100 MW przy ok. 70 mln euro nakładów inwestycyjnych, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

"Potencjał mocy zainstalowanej nowych turbin wiatrowych szacowany jest na 100 MW, co wymagałoby nakładów inwestycyjnych w wysokości około 140 mln euro" - powiedział Dąbrowski podczas webinarium zorganizowanego przez Energy Post.

Wskazał, że ze względu na szczególne warunki lokalizacji na składowiskach odpadów capex musi być wyższy w stosunku do przewidywanego dla standardowych farm wiatrowych.

PGE ma już farmę wiatrową o mocy 31 MW na Górze Kamieńsk koło Bełchatowa. Grupa dostrzega możliwość jej rozbudowy, a także budowy elektrowni wiatrowych w innych lokalizacjach.

"Tereny należące do elektrowni i kopalni węgla brunatnego pozwalają na budowę farm fotowoltaicznych o mocy do 100 MW w fazie I. Wymagane nakłady inwestycyjne szacowane są na ok. 70 mln euro" - dodał prezes.

PGE w strategii założyła strategiczny cel osiągnięcia 25% udziału w polskim rynku energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w 2030 r.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)