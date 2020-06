Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zatwierdził układ przyjęty w toku przyspieszonego postępowania układowego, toczącego się wobec TXM, podała spółka.

"Zatwierdzenie układu jest kolejnym etapem w ramach wdrożonego wobec spółki postępowania restrukturyzacyjnego. Jest zarazem etapem szczególnie istotnym, gdyż w ten sposób przesądzono (choć jeszcze nieprawomocnie), że układ zyskał nie tylko aprobatę ze strony odpowiednich większości wierzycieli, ale także że jest układem zgodnym z prawem" - czytamy w komunikacie.

W konwekcji przyjętych propozycji układowych:

1) kapitał spółki ulegnie zwiększeniu o kwotę 71,4 mln zł w konsekwencji konwersji zobowiązań

2) spółka przystąpi do realizowania przyjętych harmonogramów ratalnych spłaty zobowiązań:

- dla wierzycieli handlowych (Grupa 1 i 4) od czerwca 2021 r.

- dla wierzycieli handlowych o wartości wierzytelności do 5 000 zł (Grupa 2) jednorazowo w sierpniu 2020 r.

- dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Grupa 3) w trybie miesięcznym począwszy do stycznia 2021

- dla obligatariuszy (Grupa 6) jednorazowo na koniec roku 2026

3) Kwota 15,9 mln zł zobowiązań spółki zostanie umorzona w tym:

- 14 mln zł stanowią zobowiązania finansowe spółki wobec banków finansujących

- 1,9 mln zł stanowią zobowiązania wobec podmiotów powiązanych, podano także.

"Po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, postępowanie restrukturyzacyjne zostanie formalnie zakończone i spółka wejdzie w etap wykonywania układu, zgodnie z jego treścią" - podano także.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.

(ISBnews)