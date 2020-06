Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Gra "This War of Mine" spółki 11bit studios zostanie wpisana do kanonu lektur nieobowiązkowych decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), podała Kancelaria Premiera. Spółkę odwiedził dziś premier Mateusz Morawiecki "Gry wchodzą do kanonu polskich lektur. My rozważamy, żeby treści z tych gier wchodziły do lektur nieobowiązkowych. Po to, żeby pogłębiać wiedzę. Włączanie gier do systemu edukacji obejmuje szersze wyobrażenie o sobie i wnosić coś nowego do kultury - nie tylko polskiej, ale i całego świata" - powiedział Morawiecki, cytowany na profilu Kancelarii Premiera na Twitterze."To znakomita branża kreatywna, która rozsławia branżę na cały świat. Pan prezes, pracownicy i moje dzieci opowiadali mi o grze 'This War of Mine'. Tam została stworzona przestrzeń do ciekawej analizy zdarzeń" - dodał.Według niego, gry to nie tylko okno na ekranie komputera, to może być polskie okno na świat."Pokazujemy przez nie, jak Polacy potrafią być kreatywni. Musimy przez naszą kreatywność wyszukiwać branż takich jak gamingowa. Programowanie to nasze dobro narodowe" - podkreślił premier.11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r. W 2019 r. miała 71,7 mln zł przychodów.(ISBnews)