"To kolejny przetarg o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju wygrany przez grupę kapitałową Ferrum. Przypomnę, że na początku czerwca nasza oferta, o równowartości blisko 22 mln zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C. Wierzymy w utrzymanie tego trendu, dzięki produkcji dobrych jakościowo wyrobów. Oczywiście, co warto podkreślić, uczestnictwo w tego typu projektach to nabywanie bezcennego doświadczenia i zdobywanie referencji, które są potwierdzeniem naszych unikalnych kompetencji" - powiedział prezes Krzysztof Kasprzycki, cytowany w komunikacie.



Zadanie nosi nazwę "Dostarczenie i przechowanie fabrycznie nowych rur i łuków na potrzeby realizacji budowy rurociągu produktowego relacji Boronów - Trzebinia". Specyfikacja warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw do marca 2021 roku, podano także.



Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia to strategiczna inwestycja w polskim sektorze naftowym. Instalacja umożliwi efektywniejszą kosztowo i bezpieczniejszą dystrybucję paliw na terenach Polski południowej. Projekt zakłada budowę rurociągu produktowego o długości ok. 97 km relacji Boronów - Trzebinia, przebiegającego przez tereny województwa śląskiego i małopolskiego, podkreśla Ferrum.



Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,43 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)