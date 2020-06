"Apartamenty Jerozolimskie Invest znakomicie nadają się jako inwestycja pod wynajem. W dobie niskich stóp procentowych, inflacji, niestabilnej sytuacji na giełdzie i niepewności na rynku walut, nie ma rozsądnej alternatywy dla długookresowego oszczędzania. Nieruchomość pozostanie więc niezmiennie pierwszą przychodzącą na myśl, bezpieczną i - w dłuższej perspektywie - opłacalną lokatą kapitału" - powiedziała dyrektor pionu marketingu i sprzedaży, członek zarządu J.W. Construction Małgorzata Ostrowska, cytowana w komunikacie.



Zwróciła uwagę, że osoby zarejestrowane jako czynni płatnicy VAT mogą go odliczyć od opodatkowania.



"Średnie stopy zwrotu z najmu oscylują w okolicach 6%" - zaznaczyła.



Lokale są gotowe do zamieszkania. Składają się z salonu z aneksem kuchennym i łazienki, większe mają dodatkową sypialnię.



J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.



(ISBnews)