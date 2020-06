"'House Secrets - The Beginning' jest pierwszą grą typu HOPA (Hidden Objects Adventure) w naszym portfolio. Tytuł autorstwa Xi4G w wersji mobilnej został bardzo dobre przyjęty przez graczy. Na mocy podpisanej umowy zajmiemy się portowaniem gry na komputery stacjonarne oraz konsole NS, PS4 i Xbox. Będziemy także wydawcą tych wersji. W pierwszej kolejności wydamy grę w modelu premium, z ewentualną kontynuacją i rozszerzeniem umowy, również o model F2P - na PC i konsole. Efekty tych działań zamierzamy zaprezentować w pierwszej połowie 2021 roku" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej SimFabric Emil Leszczyński, cytowany w komunikacie.



Gra "House Secrets - The Beginning" stanowi połączenie klasycznych mechanizmów Hidden Object z dodatkiem przygód w oryginalnych lokacjach i zagadek sprzed lat. Do tej pory liczba pobrań wersji mobilnej tytułu przekroczyła 200 tys. sztuk. Gra opowiada historię Amerykanki Lucy, która odkrywa dzieje swojej rodziny w Polsce i trafia do krainy obarczonej klątwą i mroczną magią, podano również.



Fabuła gier oparta na silniku gier Hidden Object rozwija się na zasadzie odblokowania atrakcyjnych wizualnie plansz, na których należy znaleźć wyznaczone obiekty. Model zakłada przyznawanie nagród i zasobów niezbędnych do rozwijania mapy, historii i kolejnych wątków, aby uczynić rozrywkę interesującą i wciągającą dla gracza. Xi4G aktualnie rozwija serię produktów, które tworzą wspólnie całą markę House Secrets, wyjaśniono.



SimFabric z tytułu realizacji zawartej umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50% zysków ze sprzedaży gry po potrąceniu obowiązkowych opłat naliczanych przez platformy dystrybucji cyfrowej.



Obecna wycena spółki wynosi ponad 400 mln zł. W związku z deklaracją zarządu dotyczącą uruchomienia procedury przejścia na główny parkiet GPW po przekroczeniu kapitalizacji na poziomie 100 mln zł, 26 czerwca, walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmie decyzję w tej sprawie, przypomniano w komunikacie.



"Niewątpliwie na ustalenia związane ze zmianą parkietu notowań, ma podpisanie największej w historii naszej spółki umowy z koncernem Koch Media GmbH. Kontrakt ten dotyczy współpracy przy dwóch projektach z portfolio naszego studia. Tytuły te będą promowane i dystrybuowane przez Koch Media GmbH na cały świat" - powiedziała prezes SimFabric Julia Leszczyńska.



Jak dodała, spółka rozpoczęła już wewnętrzne przygotowywania do mapy drogowej przejścia na główny rynek GPW.



SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.



(ISBnews)