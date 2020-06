"Na podstawie dokumentu ofertowego w ramach oferty publicznej oferowanych jest 2 750 000 akcji nowej emisji, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,1 zł każda" - czytamy suplemencie nr 3 do dokumentu ofertowego, opublikowanego 2 marca br.



Zgodnie z nowym harmonogramem, budowa księgi popytu ma potrwać od 30 czerwca do 2 lipca do godz.15:00. Ustalenie ceny emisyjnej zaplanowano do 5 lipca. Zapisy potrwają od 6 do 16 lipca (do godz. 18.00) a przydział akcji odbędzie się do 21 lipca.



W połowie marca Milton Essex zawiesił ofertę publiczną akcji serii L. Debiut spółki na NewConnect był planowany na II kw. 2020 r.



Wcześniej spółka podawała, że z emisji chce pozyskać "kwotę zbliżoną, lecz niższą, niż 1 mln euro".



Milton Essex jest spółką z sektora med-tech specjalizującą się w tworzeniu zaawansowanych systemów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję, optoelektronikę i termodynamikę. Kluczowy produkt spółki - SkinSense przeznaczony jest do zautomatyzowanej diagnostyki odpowiedzi alergicznej tkanki skórnej i wykorzystuje najnowsze technologie do nieinwazyjnego obrazowania hiperspektralnego obejmującego swoim zakresem pasmo dalekiej podczerwieni LWIR (Long-Wave Infra-Red).



(ISBnews)