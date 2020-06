Gaz-System wyjaśnił, że w ramach świadczenia usług nadzoru wykonawca zapewni udział inspektorów należących do Stowarzyszenia Morskich Inspektorów Bezpieczeństwa Żeglugi. Ich zadaniem będzie zarówno weryfikacja dokumentacji projektowej i planów pracy pod względem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, jak też bezpośredni nadzór w miejscach realizacji prac.

"Pełnienie tego nadzoru jest jednym z warunków zawartego przez Gaz-System ubezpieczenia inwestycji – obejmującego wszystkich jej uczestników (polisa typu WELCAR). Głównymi obszarami zainteresowania inspektorów będą m.in. akceptacja i dopuszczanie jednostek pływających, transport morski, operacje przeładunkowe, układanie gazociągu na dnie morskim oraz budowa tuneli w rejonie linii brzegowej w Polsce i Danii" - poinformowano.

Operator dodał, że umowa na usługi Inspektora Bezpieczeństwa Żeglugi już obowiązuje.

"Oferta firmy DNV GL została wybrana w wyniku wieloetapowego procesu zakupowego obejmującego m.in. procedurę Zapytania o Informację oraz późniejsze negocjacje z oferentami, wśród których były firmy ze światowej czołówki w tego typu usługach" - wskazano.

Gaz-System dodał, że w ostatnim czasie operator podpisał także umowę z firmą Delta Energy Services AS, której inspektorzy sprawują nadzór nad jakością produkcji i dostaw rur na potrzeby projektu Baltic Pipe. Kontrola dotyczy wielu etapów całego procesu, w tym wytopu stali, walcowania blach, produkcji rur, nanoszenia na nie odpowiednich powłok oraz transportu.

Reklama

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii.

Uruchomienie gazociągu planowane jest na 1 października 2022 r. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ drag/