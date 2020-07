"Chcielibyśmy dopiąć transakcję przejęcia Tauronu Ciepło do końca roku" - powiedział Kwieciński na konferencji prasowej.



"Jesteśmy mocno zainteresowani tym, co się dzieje na rynku ciepłowniczym, nie tylko w Polsce, ale także w regionie" - dodał.



Zaznaczył, że po ewentualnych akwizycjach aktywów węglowych konieczne będzie przekształcenie ich na gaz ziemny, tak by wytwarzały nie tylko ciepło, ale również energię elektryczną.



"Udział naszego segmentu wytwarzanie systematycznie rośnie i przynosi nam stabilne dochody" - podkreślił prezes.



W połowie czerwca br. PGNiG i Tauron Polska Energa poinformowały, że PGNiG uzyskało wyłączność negocjacyjną i rozpocznie z Tauronem Polską Energią negocjacje w sprawie sprzedaży Taurona Ciepło. PGNiG podało wtedy, że finalizacja transakcji planowana jest na I kwartał 2021 roku i uzależniona jest od spełnienia istotnych warunków zawieszających, w tym uzyskania wymaganych zgód administracyjnych i korporacyjnych.



Tauron Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w konurbacji śląsko-dąbrowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. Do spółki Tauron Ciepło należą zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz tzw. Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna zainstalowana moc cieplna tych zakładów, pochodząca w większości ze źródeł kogeneracyjnych, sięga 1,1 tys. MW, zaś całkowita wartość zamówionej mocy przekracza 2,1 tys. MW. Spółka ma ok. tysiąc km sieci ciepłowniczych, dostarczając ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców. Firma ma ok. 4 tys. węzłów cieplnych i obsługuje ok. 3,5 tys. klientów.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.



