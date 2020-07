Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - PKN Orlen chce opracować strukturę przejęcia zarówno Grupy Lotos, jak i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w ciągu 18 miesięcy, poinformował dyrektor biura M&A koncernu Robert Śleszyński.

"18 miesięcy to czas, w którym chcemy opracować optymalną strukturę transakcji przejęcia Grupy Lotos i PGNiG" - powiedział Śleszyński podczas spotkania z dziennikarzami.

Wskazał, że za ok. rok będzie można ocenić możliwą strukturę, m.in. na podstawie kapitalizacji spółek.

"Będziemy budować strukturę tak, by one były kompatybilne. Priorytetem jest jak najmniejsze obciążenie bilansu" - dodał dyrektor.

Wcześniej prezes Daniel Obajtek informował, że spodziewa się podpisania umowy przejęcia pakietu akcji Grupy Lotos od Skarbu Państwa w ciągu ok. roku.

Komisja Europejska wydała dziś warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Także dziś PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)