Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 41 250 zł, podano.



"Nabywane przez emitenta akcje własne stanowią 3,22% udziału w kapitale zakładowym spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Spółka, stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie wykonywała praw udziałowych z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw" - czytamy w komunikacie.



Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych to 22 lipca 2020 r. Transakcja nabycia akcji własnych nastąpi poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem mBanku, podano również.



"W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 12 163 339 akcji spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy spółki do sprzedaży w ramach zaproszenia przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką spółka zamierzała nabyć w ramach zaproszenia, spółka dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w zaproszeniu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 96,61%" - czytamy dalej.



Celem nabycia akcji własnych jest umorzenie akcji własnych i następnie obniżenie kapitału zakładowego spółki.



Spółka nie posiada innych akcji własnych poza wskazanymi powyżej.



1 lipca br. Erbud ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych po cenie 40 zł za sztukę i za maksymalnie łącznie 16,5 mln zł (razem z kosztami nabycia).



Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)