"Odnośnie CCGT Gdańsk, wydana została decyzja środowiskowa na budowę bloku. Spółka dostrzega potencjał bloku gazowo-parowego w Gdańsku do zaopatrzenia w parę technologiczną rafinerii należącej do Grupy Lotos. Synergie te będą badane w trakcie procesu połączenia Grup PKN, Energa oraz Lotos" - napisało biuro prasowe Energi w odpowiedzi na pytania ISBnews.



W przypadku bloku CCGT Grudziądz przeprowadzono już prace projektowe oraz uzyskano kluczowe decyzje administracyjne dla osiągnięcia gotowości realizacyjnej projektu. Obecnie prowadzone są działania związane z wyłonieniem generalnego wykonawcy elektrowni.



"Projekt został zgłoszony do certyfikacji ogólnej 3 stycznia 2020 roku i uzyskał wpis do Rejestru Rynku Mocy, przy czym udział w aukcji uzależniony będzie od kierunku strategicznego obranego po integracji Grup Energa i Orlen" - wskazano także.



Energa podała w prezentacji wyników półrocznych, że wdrożenie projektu budowy CCGT w Grudziądzu o mocy 600 MW planowane jest w latach 2024-2025, a projektu CCGT Gdańsk o mocy ok. 456 MW - w latach 2025-2026. Projektowany capex w Grudziądzu to 1 670 mln zł, z czego 49,5 mln zł zostało zrealizowane według stanu na 30 czerwca br. W Gdańsku spółka przewiduje 1 352 mln zł nakładów inwestycyjnych, z czego zrealizowano 27,8 mln zł.



W lutym Energa zdecydowała o rozpoczęciu weryfikacji dostępnych opcji strategicznych dla projektów budowy bloków CCGT w Gdańsku i Grudziądzu.



Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,35 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 11,48 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Od 30 kwietnia 2020 r. właścicielem 80% akcji Energi jest PKN Orlen.



Kamila Wajszczuk



(ISBnews)