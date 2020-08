"Naszym zadaniem jest nie tylko umożliwienie samodzielnego konfigurowania robota przez jego użytkownika, ale w przyszłości również stworzenie systemu zarządzania flotą robotów pracujących dla danego klienta. Zrobimy to, przenosząc rozwiązanie do chmury. Obecnie każdy robot służy jako serwer dla własnej aplikacji konfiguracyjnej. Zatem, tyle ile mamy robotów, tyle mamy aplikacji do ich konfiguracji. Chcemy uprościć to rozwiązanie i zastąpić je jednym - chmurowym rozwiązaniem Internet of Things, które ułatwi dostęp do wszystkich robotów we flocie" - powiedział director of Industry 4.0 - Digital Solutions w Spyrosoft Piotr Beling, cytowany w komunikacie.

Nowym klientem Spyrosoft jest szwajcarska firma produkująca autonomiczne roboty do wsparcia przemysłu i produkcji. Zostały one zaprojektowane do realizacji zadań logistycznych, transportowych oraz porządkowych. Pracują w przestrzeniach współdzielonych z ludźmi, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, podano także.

"Na chwilę obecną trasy robotów są programowane za pomocą metody Teach&Repeat, w której robot jest 'przeprowadzany' przez trasę manualnie lub za pomocą pilota, ucząc się trasy i powtarzając jej przebieg przy kolejnych powtórzeniach. Zespół ekspertów Spyrosoft ma za zadanie stworzyć graficzny interfejs do programowania tych robotów, tak by ich użytkownicy mieli możliwość samodzielnej konfiguracji robota. Dzięki aplikacji możliwe będzie odczytanie statusu pracy robota, wykonanie aktualizacji oprogramowania oraz wyznaczenie obszaru pracy lub trasy, którą robot ma podążać" - czytamy także.

Docelowo, po przeniesieniu aplikacji do chmury, użytkownik będzie mógł zdalnie zarządzać flotą robotów, uzyskując do nich łatwiejszy i szybszy dostęp.

"Realizujemy ten projekt dzięki naszym szerokim kompetencjom. Znamy się na autonomiczności urządzeń, bo pracujemy dla branży automotive, przetwarzanie map i otoczenia jako chmury punktów to typowy zakres prac w zespole geospatial services, a rozwiązania IoT do zarządzania flotą urządzeń z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych wdrażaliśmy wielokrotnie w ramach pracy dla Industry 4.0. Teraz mamy okazję połączyć nasze doświadczenia w ramach jednego produktu" - dodał Beling.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. Jest notowana na NewConnect od 28 lutego 2020 r.

(ISBnews)