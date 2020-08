"Nie miałem planów podwyższenia kapitału w CI Games, o czym mówiłem na ostatniej konferencji dla inwestorów. Do zmiany decyzji przekonał mnie znany fundusz inwestycyjny, który zgłosił wyraźne zainteresowanie dołączeniem do grona akcjonariuszy. Fundusz jest gotów objąć znaczną część emisji, przekraczając jednocześnie udział 5% w akcjonariacie spółki. Dzięki temu na obecnym etapie będziemy mogli prowadzić prace produkcyjne nad dwoma naszymi kluczowymi markami, w tym nad projektem 'Lords of the Fallen 2', bez udziału współwydawcy. Pozwoli nam to na pozostawienie po stronie spółki znacznie większej część zysku z każdego z projektów" - powiedział prezes i główny akcjonariusz CI Games Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.



Tymiński zadeklarował objęcie pakietu akcji za kwotę 0,5 mln zł oraz objęcie wszystkich posiadanych przez siebie akcji lock-upem na okres 6 miesięcy. Ponadto deklaruje złożenie wniosku o zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, na którym zagłosuje za odwołaniem kapitału docelowego, podkreślono.



"Fundusz, który weźmie udział w emisji, poprosił mnie o wsparcie uchwały dot. odwołania kapitału docelowego. Zdecydowałem, że po przeprowadzeniu podwyższenia kapitału, jako największy akcjonariusz spółki, doprowadzę do zwołania WZA, na którym zagłosuję za uchwałą w sprawie odwołania kapitału docelowego. Po tej emisji spółka będzie miała mocną pozycję finansową oraz jeszcze większe możliwości pozyskania finansowania od banków, jeśli tylko będzie tego potrzebować. Jednocześnie liczę, że zgodnie z moją inicjatywą akcjonariusze docenią fakt chęci wzięcia przeze mnie udziału w emisji oraz deklaracji zawarcia lock-upu na wszystkie posiadane przeze mnie akcje, co jest istotnym symbolem wiary w dalszy rozwój spółki" - dodał Tymiński.



Po przeprowadzeniu emisji w akcjonariacie spółki ponownie znajdą się fundusze inwestycyjne, które od kilku lat nie były w nim widoczne, podkreśliła spółka.



"Fakt posiadania w akcjonariacie spółki funduszy inwestycyjnych jest szczególnie ważny dla dalszego wzrostu wartości CI Games oraz potencjalnego stabilizowania kursu akcji spółki. Bardzo cieszę się z tego faktu i uważam, że emisja przeprowadzona w taki sposób z przeważającym udziałem znanych inwestorów instytucjonalnych jest bardzo dobrą wiadomością dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy" - podsumował prezes.



CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).



(ISBnews)