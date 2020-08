"Rada nadzorcza na posiedzeniu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków zarządu nowej (drugiej) kadencji na dwóch oraz podjęła uchwały w sprawie powołania p. Jakuba Dwernickiego na członka zarządu spółki powierzając mu funkcję prezesa zarządu spółki oraz p. Roberta Stasika na członka zarządu spółki powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu spółki na kolejną (drugą) trzyletnią wspólną kadencję. Nowa wspólna kadencja członków zarządu będzie trwała do 25 sierpnia 2023 roku, a mandaty członków spółki wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego emitenta za 2023 rok" - czytamy w komunikacie.



Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.



(ISBnews)