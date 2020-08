"W dalszym ciągu podtrzymujemy prognozy wyników na bieżący rok" - powiedział Sikorski podczas czatu inwestorskiego na platformie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII).



Zarząd Unimotu potwierdził również cel 70 stacji Avia na polskim rynku do końca roku, a także zapowiedział, że z końcem roku segment stacji powinien osiągnąć próg rentowności.



"W czasie pandemii wstrzymaliśmy na około 2 miesiące działania w zakresie pozyskania stacji. Potwierdzamy nadal cel 70 stacji na koniec roku. Czas wstrzymania rozwoju wykorzystaliśmy na wprowadzenie nowego konceptu gastronomicznego oraz operacyjne przygotowanie do operowania większą liczbą naszych stacji. Obecnie już 10 stacji sieci to nasze własne (dzierżawa) stacje - będzie ich więcej" - dodał Sikorski.



Obecnie w Polsce działają 52 stacje Avia, a na Ukrainie 10.



"Przy uwzględnieniu marży hurtowej ten segment już jest dodatni. Biorąc pod uwagę sam segment stacji przy 70-80 stacjach, które planujemy na koniec roku powinniśmy osiągnąć próg rentowności całego segmentu" - zapowiedział Sikorski.



W lipcu br. sieć stacji Avia zanotowała już wzrosty sprzedaży w porównaniu do wyników sprzed roku.



"Wzrost sprzedaży rok do roku mamy na poziomie ok. 50%. Podkreślamy, że jest on związany z większą ilością stacji w sieci. Porównując sprzedaż poszczególnych stacji rok do roku widzimy lekko wyższe wolumeny niż w zeszłym roku, co nas szczególnie cieszy w okresie pandemii" - poinformował prezes.



Szef Unimotu podał również, że spółka pracuje nad kolejnymi dostawami ropy naftowej z USA, przy czym liczy na dostawy w innych kierunkach niż tylko Białoruś.



Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



(ISBnews)