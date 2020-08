Jak podano w komunikacie PARP, trwający pilotaż Elektro ScaleUP to 27-miesięczny eksperyment, poprzez który PARP sprawdzała słuszność skupienia się na jednym obszarze tematycznym – elektromobilności – i wspierania rozwoju startupów posiadających technologię z tego zakresu. Grant dla startupu mógł wynieść w tym programie do 550 tys. zł, podczas gdy w „standardowym” programie akceleracyjnym jest to ponad połowa mniej.

W ramach Elektro ScaleUP wybrano do wsparcia 35 nowatorskich technologii spośród 141 zgłoszeń. Proces wyszukiwania i selekcji technologii wartych objęcia programem, jak również realizację programu akceleracyjnego realizował akcelerator techBrainers. W program zaanagażowanych jest także czynnie 14 korporacji.

Elektro ScaleUP to trzeci, po programie ScaleUP oraz Poland Prize, pilotażowy program akceleracyjny realizowany przez PARP.

Aktualnie, startupy mogą jeszcze skorzystać ze wsparcia w ramach następcy ScaleUP, czyli Programów akceleracyjnych, choć program wchodzi w fazę końcową i już tylko pojedyncze akceleratory organizują nabory jesienią.

PARP przygotowuje również po-pilotażową wersję programu Poland Prize, dedykowanego pomysłodawcom i startupom spoza Polski, którzy właśnie na polskim rynku dostrzegają potencjał do rozwoju biznesu. Pilotażowa wersja Poland Prize zakończyła się w I kw. 2020 r. W toku 18 miesięcy jego realizacji do programu wpłynęło 3 000 zgłoszeń z 70 krajów świata, a wsparciem mentorskim oraz finansowym objęto 101 innowacyjnych firm.

"Współpraca startupów z dużymi przedsiębiorstwami nie należy do procesów łatwych ani intuicyjnych, gdyż każda ze stron funkcjonuje w skrajnie różnych warunkach. Jednak dostrzegamy coraz większą dojrzałość obu stron do współpracy i coraz więcej przykładów komercyjnej współpracy na linii startup - korporacja. Wiemy, i wskazują to również raporty opisujące tę kooperację, iż kluczowe znaczenie dla nawiązania współpracy mają testy i pilotaże rozwiązań startupów wewnątrz potencjalnego klienta korporacyjnego" - wskazał Marcin Seniuk z PARP podczas forum "Wizja Rozwoju" w Gdyni, cytowany w komunikacie. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś

