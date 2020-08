"W toku postępowania naprawczego został osiągnięty główny cel w postaci wynegocjowania z wynajmującymi nowych warunków umów na podstawie których LPP Deutschland GmbH korzysta z lokali handlowych. Renegocjowane umowy pozwoliły zwłaszcza na znaczące obniżenie czynszów, a poprzez to powstała szansa na osiągnięcie rentowności prowadzonej przez nią działalności. W konsekwencji LPP Deutschland GmbH powraca do działalności w normalnym trybie" - czytamy w komunikacie.



28 sierpnia 2020 roku właściwy sąd w Hamburgu zaakceptował wniosek organu zarządzającego LPP Deutschland GmbH o zamknięcie wspomnianego postępowania naprawczego, zakończeniu ochrony przed wierzycielami oraz przywróceniu zwykłej działalności spółki (bez wszczynania dalszych procedur restrukturyzacyjnych), podano także.



Dodatkowo zarząd LPP informuje, że w związku z powyższym kwota odpisów utworzonych na postępowanie likwidacyjne spółki niemieckiej ulegnie znaczącemu obniżeniu. W efekcie będzie miało to pozytywny wpływ na wynik finansowy Grupy LPP za II kwartał 2020. Ostateczna kwota odpisów będzie znana po zbadaniu ksiąg za I półrocze przez audytora.



LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.



(ISBnews)