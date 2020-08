"Jednocześnie emitent informuje, że w konsekwencji wejścia w życie umowy restrukturyzacyjnej jej strony są zobowiązane dokonać docelowej restrukturyzacji wierzytelności na podstawie układu częściowego, który spółka i banki planują zawrzeć w kolejnych tygodniach w ramach postępowania o zatwierdzeniu układu w rozumieniu przepisów prawa restrukturyzacyjnego" - czytamy w komunikacie.



Umowa restrukturyzacyjna przewiduje częściową spłatę oraz częściowe umorzenie w ramach układu wierzytelności spółki wobec banków z tytułu umowy kredytowej w kwocie należności głównej około 110 350 000 zł do kwoty odpowiadającej 50% należności głównej. Kwota spłaty zostanie spłacona przez spółkę wobec banków w kwartalnych ratach zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat, przy czym pierwsza płatność ma mieć miejsce do dnia 30 września 2020 r., a ostatnia do 30 czerwca 2023 roku. Odsetki od kwoty spłaty będą naliczane w wysokości WIBOR 3M + 200 bps w skali roku, wskazano również.



Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.



