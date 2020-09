Nakłady w obszarze Wydobycie wyniosły 399,5 mln zł wobec 167 mln zł rok wcześniej (tj. 96,6% planu na I półr. br.). Plan na cały rok to 654,2 mln zł, podano w sprawozdaniu zarządu.



Nakłady w obszarze Wytwarzanie wyniosły 254,8 mln zł wobec 210,9 mln zł rok wcześniej (tj. 65,3% planu na I półr. br.). Plan na cały rok to 751,6 mln zł.



Nakłady w obszarze Dystrybucja wyniosły 487,5 mln zł wobec 456,5 mln zł rok wcześniej (tj. 105,6% planu na I półr. br.). Plan na cały rok to 1 181,1 mln zł.



Nakłady w obszarze Wsparcie i inne wyniosły 21,4 mln zł wobec 214,6 mln zł rok wcześniej (tj. 22,4% planu na I półr. br.). Plan na cały rok to 180,8 mln zł.



Łącznie inwestycje związane z ochroną środowiska sięgnęły w I poł. br. 193,4 mln zł, podała także spółka.



Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.



(ISBnews)