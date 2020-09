"W pierwszym półroczu 2020 r. Enea Operator przyłączyła do sieci ponad 14,5 tys. mikroinstalacji. W analogicznym okresie 2019 r. było to niecałe 3,5 tys., czyli odnotowujemy znaczne wzrost przyłączeń" - powiedział Siwak podczas wideokonferencji.



W czerwcu br. spółka Enea szacowała, że może przyłączyć ok. 30 tys. mikroinstalacji prosumenckich w tym roku.



Siwak przypomniał, że grupa Enea powołała spółkę Enea Nowa Energia, której celem jest zbudowanie silnej pozycji na rynku OZE połączonej ze zdolnościami do budowania i przejmowania aktywów wytwórczych w tym obszarze.



"W pierwszej kolejności, w skład spółki wejdą aktywa OZE rozwijane do tej pory w ramach segmentu OZE Eena Wytwarzanie. Grupa kapitałowa Enea w strategii rozwoju przyjętej w 2019 r., planuje do 2035 r. zainwestować 14,7 mld zł w OZE. Korzyścią z powołania nowej spółki są większe możliwości pozyskania finansowania na rozwój projektów OZE. Zgodnie ze strategią rozwoju grupa Enea do 2025 roku osiągnie 22% udziału OZE w produkcji energii elektrycznej, a w perspektywie 2030 r. wzrośnie on do 33%" - powiedział także Siwak.



Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.



(ISBnews)