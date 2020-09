W ofercie inwestycji Murapol Osiedle Akademickie dostępna jest szeroka pula mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach - kawalerki oraz lokale 2-, 3- i 4-pokojowe o powierzchni od 27 do 64 m2, podano.



"Bydgoszcz to już 16. lokalizacja na naszej mapie działalności. Od dłuższego czasu przyglądaliśmy się tutejszemu rynkowi mieszkaniowemu oraz rozwojowi miasta. W naszej ocenie, Bydgoszcz posiada bardzo duży potencjał, dlatego zdecydowaliśmy się zrealizować tutaj duże przedsięwzięcie deweloperskie, które docelowo obejmie blisko 700 mieszkań. Stale rosnący sektor outsourcingowy zapewniający atrakcyjne miejsca pracy, przyjazna mieszkańcom polityka miasta, rozwijający się ośrodek akademicki i kulturalny sprawiają, że największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego jest coraz chętniej wybierane jako miejsce do życia" - powiedział prezes Murapolu Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.



Docelowo cała inwestycja Murapol Osiedle Akademickie będzie kompleksem ośmiu 5-kondygnacyjnych budynków z 665 mieszkaniami.



Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2019 r. sprzedał 3 674 mieszkania.



