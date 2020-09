"Przyznany grant ma fundamentalne znaczenie dla realizacji celów przedstawionych w niedawno ogłoszonej strategii. To znaczący krok w kierunku 'nowej ery kwantowej' w ML System. Zgodnie z założeniami, w 2024 r. chcemy osiągnąć 400 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy wzrośnie marży EBITDA" - skomentował prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.



Łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 147 370 000 zł a wartość dofinansowania (zgodnie ze złożonym wnioskiem) to 88 452 000 zł, podano także.



W I połowie 2021 r. ML System planuje wdrożyć do masowej produkcji Quantum Glass - transparentną szybę zespoloną, generującą energię elektryczną. W kolejnych krokach, odpowiednio w 2022 r. oraz w 2023 r., firma planuje uruchomić produkcję 2D Glass oraz Active Glass. W rezultacie, w 2024 łączna zdolność produkcyjna fotowoltaicznych szyb zespolonych opartych na technologii kropki kwantowej wyniesie w spółce 240 tys. m2 rocznie.



ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)