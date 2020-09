"Jest to kolejna umowa dystrybucyjna, podpisana przez MedApp zwiększająca zasięg naszej obecności na rynku usług świadczonych przez internet. Jesteśmy przekonani, że obszar e-commerce jest przyszłością świadczenia usług na rynku medycznym, a nasze technologie CarnaLife bardzo dobrze wspierają rozwój świadczenia usług na odległość w ochronie zdrowia" - powiedział prezes Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.



Pozitive.dev specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań informatycznych wykorzystujących możliwości sztucznej inteligencji (AI), dla której kanałem kontaktu i sprzedaży jest platforma e-commerce. Narzędzie Tumor 3D wykorzystuje moduł AI oraz technologię CarnaLife Holo do tworzenia trójwymiarowych wizualizacji zmian nowotworowych w organizmie pacjenta. Dzięki wizualizacji użytkownik systemu jest w stanie zapoznać się z wyglądem struktury anatomicznej zajętej zmianą nowotworową jak i samą zmianą. Dostarczane wizualizacje przedstawiają nowotwór we wzajemnych, przestrzennych relacjach z innymi organami pacjenta, podano także.



MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.



(ISBnews)