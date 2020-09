"W kontekście działań na rzecz klimatu wiele można zyskać dzięki efektywności energetycznej. Inwestowanie w projekty dotyczące zmian klimatycznych nie sprowadza się wyłącznie do wytwarzania energii czy e-mobilności. Niezbędny jest także ogromny wysiłek, by lepiej zarządzać energią, którą zużywamy, i lepiej ją wykorzystywać. Zgodnie ze zobowiązaniem EBI do podniesienia udziału naszego finansowania w projektach związanych ze zmianami klimatycznymi do 50% do 2025 r., z pełnym zaangażowaniem wspieramy ten projekt we współpracy z naszym wieloletnim partnerem BNP Paribas Bank Polska, ponieważ da on polskim właścicielom domów i gospodarstw rolnych szansę na zmniejszenie ich oddziaływania na środowisko oraz pozwoli zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za energię" - powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.



Środki z gwarancji będą wsparciem finansowania, które w ramach umowy z EBI planuje udostępnić BNP Paribas Bank Polska na projekty związane z efektywnością energetyczną, w łącznej kwocie 742 mln zł.



"Do kluczowych tematów debaty publicznej i wyzwań, przed którymi wszyscy stoimy, należy dbałość o środowisko naturalne oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej. W BNP Paribas Bank Polska podejmujemy aktywnie inicjatywy, których celem jest wspieranie tworzenia zrównoważonej gospodarki i zapewnienie ochrony zasobów naturalnych. Jako pierwsi na polskim rynku nawiązaliśmy współpracę z instytucjami unijnymi w zakresie instrumentu PF4EE. Dzięki niej możemy zaoferować naszym klientom finansowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ich domach i gospodarstwach rolnych oraz projektów termomodernizacji budynków wielorodzinnych na masową skalę. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w transformacji energetycznej tak wielu segmentów rynku oraz wspierać szerokie grono Polaków w produkcji energii odnawialnej z urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych" - powiedział dyrektor zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami, odpowiedzialny za Centrum Kompetencyjne w zakresie zrównoważonego finansowania w BNP Paribas Bank Polska Jarosław Rot.



Wsparcie udzielane w ramach programu może zostać wykorzystane na instalację odnawialnych źródeł energii w domach jednorodzinnych i mikro gospodarstwach rolnych oraz na sfinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych. Wśród inwestycji, które mogą być objęte tym finansowaniem, są także instalacje fotowoltaiczne dla prywatnych właścicieli domów i mikro gospodarstw rolnych, podał EBI.



W przypadku budynków wielorodzinnych, wsparciem objęty jest szeroki zakres inwestycji na rzecz efektywności energetycznej, który obejmuje instalacje w energooszczędne okna lub elewacje, systemy ogrzewania i wentylacji oraz odnawialne źródła energii zintegrowane z budynkami, podano także.



Gwarancja EBI została przyznana w ramach instrumentu finansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej (PF4EE), którego współtwórcami są EBI i Komisja Europejska w ramach programu LIFE. Jest to pierwsza operacja podziału ryzyka pomiędzy bankami realizowana w Polsce w ramach unijnego programu PF4EE, podał EBI.



EBI jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której właścicielami są państwa członkowskie. Bank udostępnia długoterminowe finansowanie z przeznaczeniem na realizację inwestycji istotnie przyczyniających się do realizacji celów polityki UE. W 2019 r. grupa EBI przeznaczyła 5,4 mld euro na finansowanie polskich projektów.



Współpraca EBI z BNP Paribas Bank Polska została nawiązana w 2008 r.



BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.



(ISBnews)