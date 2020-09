Według spółki, instalacja fotowoltaiczna w bazie paliw w Boronowie będzie miała docelową moc ok. 50 kWp, a w pierwszym roku użytkowania panele mają zabezpieczyć ok. 54 tys. 393 kWh.

"Dostrzegamy potencjał, jaki w wytwarzaniu energii elektrycznej mogą mieć alternatywne źródła, dlatego w ramach pilotażu montujemy panele fotowoltaiczne w jednej z naszych baz paliwowych w Boronowie. Umowa na to zadanie została już podpisana. W tym momencie jesteśmy po uzgodnieniach technicznych – projektowych. Teren został przekazany wykonawcy zadania" – powiedział Paweł Wysocki, dyrektor pionu technicznego PERN, cytowany w piątkowym komunikacie spółki.

Według PERN, oddanie do użytku pierwszej instalacji fotowoltaicznej w tej spółce planowane jest na 12 października - miesiąc później instalacja w bazie paliw w Boronowie ma zacząć wytwarzać energię elektryczną. Spółka wyjaśniła, że instalacja fotowoltaiczna to efekt wdrożenia jednej z prac dyplomowych przygotowanych przez zespół jej pracowników w ramach Akademii Menedżera.

"Instalacja przyniesie kilkuprocentowe oszczędności w wydatkach na energię elektryczną. Od efektywności tego projektu będą zależały kolejne wdrożenia" - podkreślił PERN.

Jak podała spółka, Akademia Menedżera to "program rozwojowy", podnoszący kompetencje menedżerskie i projektowe jej pracowników, który miał formę rocznych studiów podyplomowych realizowanych we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim - program ukończyło 36 pracowników, którzy w ramach zaliczenia przygotowali biznesowe projekty doradcze, mające usprawnić działania PERN, a jednym z nich było właśnie wdrożenie fotowoltaiki.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego rurociągami produktowymi. (PAP)

