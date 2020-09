"Za nami ważny etap budowy Skysawa. Budynek A kompleksu nabrał już docelowego kształtu i wkrótce będzie można zobaczyć pierwsze fragmenty jego elewacji, która obecnie montowana jest od strony ulicy Twardej. Cieszy nas tak szybki postęp prac. Dzięki niemu, z tygodnia na tydzień, można obserwować, jak zmienia się reprezentacyjny fragment ulicy Świętokrzyskiej" - powiedział wiceprezes Tomasz Górnicki, cytowany w komunikacie.



Konstrukcja budynku A kompleksu Skysawa została zakończona pod koniec września. Obecnie wykonywana jest fasada budynku, a wewnątrz prowadzone są prace murowe, izolacyjne i instalacyjne. Równocześnie trwa budowa pierwszych kondygnacji naziemnych wieży (budynek B) oraz budowa podziemnego przejścia, które połączy kompleks ze stacją metra Rondo ONZ, podano także.



"Skysawa to jedna z najszybciej powstających inwestycji biurowych w Warszawie. Wszystkie kondygnacje naziemne budynku A zostały wybudowane w dziewięć tygodni. Wieża Skysawa będzie budowana w krótszym, bo czterodniowym cyklu, dzięki zastosowaniu technologii trzonu samowznoszącego" - dodał członek zarządu PORR S.A., generalnego wykonawcy wieżowca, Dariusz Wietrzyński.



Skysawa to kompleks biurowo-handlowy o powierzchni ok. 34 200 m2, którego budowa rozpoczęła się pod koniec czerwca 2019 r.



Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW. W 2019 r. miał 171,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z najmu.



(ISBnews)