"Pożyczka ma za zadanie wesprzeć przedsiębiorców w utrzymaniu płynności i finansować ich bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. wydatki bieżące, obrotowe lub wydatki inwestycyjne (częściowo)" - czytamy w komunikacie.



Do wydatków objętych pożyczką zaliczają się m.in.: wynagrodzenia pracowników oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy; zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy; zobowiązania handlowe, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.; zatowarowanie, półprodukty itp.; bieżące raty (termin spłaty między 1.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania niniejszej pożyczki): kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, podano także.



"Budżet programu dla województw dolnośląskiego i opolskiego wynosi 65 mln zł, natomiast dla województwa mazowieckiego 160 mln zł" - czytamy dalej.



Oprocentowanie pożyczki wynosi 0%, nie są pobierane opłaty ani prowizje. Pożyczka może finansować do 100% wydatków przedsiębiorcy. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia. Maksymalna karencja w spłacie rat pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres jej spłaty. Obligatoryjnym zabezpieczeniem dla pożyczek jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco. O dodatkowym zabezpieczeniu dla pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł decyduje bank, podano także.



Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.



BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.



(ISBnews)