"Spodziewam się, że do końca tego roku zakończymy negocjacje dotyczące potencjalnego przejęcia aktywów ciepłowniczych Tauron Ciepło" - powiedział Kwieciński w rozmowie z ISBnews w kuluarach VI Kongresu Energetycznego DISE we Wrocławiu.



Pytany o zainteresowanie aktywami CEZ, prezes odmówił komentarza w tej sprawie. Dodał jednak, że spółka poszukuje akwizycji ciepłowniczych w kraju, szczególnie na Śląsku.



Pod koniec września br. Tauron Polska Energia przedłużył wyłączność negocjacyjną przyznaną Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu (PGNiG) w procesie sprzedaży udziałów spółki zależnej Tauron Ciepło do 30 listopada.



W połowie czerwca br. PGNiG i Tauron Polska Energa poinformowały, że PGNiG uzyskało wyłączność negocjacyjną i rozpocznie z Tauronem Polską Energią negocjacje w sprawie sprzedaży Taurona Ciepło. PGNiG podało wtedy, że finalizacja transakcji planowana jest na I kwartał 2021 roku i uzależniona jest od spełnienia istotnych warunków zawieszających, w tym uzyskania wymaganych zgód administracyjnych i korporacyjnych. Pod koniec lipca Tauron przedłużył wyłączność negocjacyjną przyznaną PGNiG w sprawie nabycia 100% udziałów w Tauronie Ciepło o osiem tygodni.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



Wojciech Żurawski



(ISBnews)