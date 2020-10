Unihouse - spółka zależna Unibepu - zawarła umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Storgatan 66" w Sundsvall w Szwecji za ok. 38,5 mln SEK netto, co stanowi równowartość ok. 16,5 mln zł netto, podał Unibep.



"Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie części modułowej 5-kondygnacyjnego budynku, w którym znajdzie się 56 lokali mieszkalnych. Zamawiającym jest PICEA BYGG AB z siedzibą w Sundsvall w Szwecji" - czytamy w komunikacie.



Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w IV kwartale 2020 r., a prac budowlanych w I kwartale 2021 r., przy czym rozpoczęcie produkcji przez Unihouse zostanie potwierdzone w momencie otrzymania przez zamawiającego finansowania na realizację inwestycji, co powinno nastąpić w IV kwartale 2020 r. Natomiast zakończenie inwestycji przewidziano na III kwartał 2021 r. Jednocześnie umowa może zostać rozwiązana, jeżeli do końca marca 2021 r. zamawiający nie potwierdzi możliwości rozpoczęcia produkcji, podano także.



Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.



(ISBnews)