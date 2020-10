Warszawa, 15.10.2020 (ISBnews) - Prezes Mercator Medical Wiesław Żyznowski zadeklarował, że nie zamierza sprzedawać większościowego pakietu akcji.

"Jeśli chodzi o sprzedaż pakietu większościowego, to w ogóle nie biorę tego pod uwagę kompletnie. Moim założeniem w tej chwili jest, by ten pakiet był jak najdłużej w naszych rękach i w rękach rodziny. Jeśli chodzi o sprzedaż akcji małych pakietów, to jeszcze tego nigdy nie zrobiłem, nie sprzedałem ani jednej akcji od 24 lat, od kiedy mam tę firmę. Zawsze byłem większościowym właścicielem, ale nie 100-procentowym" - powiedział Żyznowski podczas wideokonferencji.

"Nie chciałbym ogłaszać publicznie, że nigdy nie sprzedam ani jednej akcji, ani jakiegoś małego pakietu, bo z mojego punktu widzenia [...] to nie robiłoby dużej różnicy, zwłaszcza, że sporo akcji niedawno dokupowałem. Trudno powiedzieć, jaka będzie przyszłość" - dodał.

Głównym akcjonariuszem Mercator Medical jest spółka Anabaza Ltd, która posiada 60,13% udziałów w kapitale zakładowym i 71,26% udziałów w ogólnej liczbie głosów. 100% udziałów Anabaza Ltd. należy do Wiesława Żyznowskiego. Łącznie Wiesław Żyznowski posiada bezpośrednio i pośrednio akcje stanowiące ogółem 66,13% w kapitału zakładowego spółki zapewniające ogółem 75,58% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, wynika z informacji na stronie internetowej Mercator Medical.

Gupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)