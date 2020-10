Warszawa, 21.10.2020 (ISBnews) - Asbis Enterprises Plc wypracował we wrześniu 2020 r. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 231 mln USD wobec 166 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o ok. 39% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe.

"Wrzesień był miesiącem, w którym wypracowaliśmy najwyższe przychody miesięczne w tym roku. Zgodnie z naszymi założeniami, sprzedaż Asbis rośnie dynamicznie, potwierdzając słuszność objętej przez nas strategii. Notujemy wzrosty przychodów na praktycznie wszystkich naszych rynkach. Największą sprzedaż tradycyjnie zanotowaliśmy w Rosji, natomiast największą miesięczną dynamikę wzrostu przychodów zanotowała Słowacja oraz nasze operacje na Bliskim Wschodzie zlokalizowane w Dubaju. Wypracowujemy też wysokie wzrosty przychodów na wielu rynkach, m.in. w Rumunii, Polsce i rejonie Adriatyku" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbis Enterprises Plc Siergiej Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Produktami, które były największymi czynnikami wzrostu naszych przychodów były we wrześniu smartfony, procesory oraz akcesoria, wśród których najlepiej sprzedawały się słuchawki AirPods.

"Sprzedaż akcesoriów wzrosła o 70% w porównaniu do września ubiegłego roku. Nowy model iPhone'a, iPhone 12, został niedawno wprowadzony na rynek przez firmę Apple. Spodziewamy się rozpocząć jego sprzedaż na naszych rynkach na przełomie października i listopada. Oczekuje się, że będzie to kolejny czynnik wzrostu naszych przychodów w tym roku" - dodał Kostevitch.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.

(ISBnews)