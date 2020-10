Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dopuszczającym zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Ronson posiada już bank ziemi umożliwiający wybudowanie w tej lokalizacji ok. 200 mieszkań i planuje wybudować kolejnych ok. 80 mieszkań na zakupionej nieruchomości. Transakcja pozwala spółce na realizację większego i bardziej efektywnego projektu oraz na umocnienie pozycji w tej szybko rozwijającej się części Mokotowa, poinformowano.



"Jak zapowiadaliśmy, ciężko pracujemy nie tylko nad rozwojem istniejących projektów, ale także nad rozbudową banku ziemi. Na nowej działce na Mokotowie planujemy wybudować ok. 80 mieszkań, ale co ważniejsze: zakup ten pozwoli nam zrealizować tam większy i bardziej efektywny projekt, ponieważ mamy już działki w tej samej lokalizacji. To naturalna decyzja, której celem jest umocnienie naszej pozycji w tym obszarze. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co skraca drogę formalną - planujemy rozpoczęcie tego projektu w 2021 r. Ta część Mokotowa rozwija się w ostatnim czasie bardzo szybko. Zyskuje na popularności wśród klientów poszukujących lokalizacji blisko centrum miasta, ale z drugiej strony otoczonej zielenią. Planujemy wybudować tu łącznie ok. 280 mieszkań. Cieszymy się, że już wkrótce ten nowy projekt będzie dostępny dla naszych klientów" - powiedział prezes Ronson Development Boaz Haim, cytowany w komunikacie.



Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 11 300 000 zł plus VAT (tj. 13 899 000 zł brutto), przy czym może ona ulec obniżeniu w przypadku nieuzyskania w ustalonym terminie określonych pozwoleń dotyczących rozbiórki budynków i inwestycji drogowych związanych z nieruchomością, podano również.



Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)