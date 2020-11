Warszawa, 03.11.2020 (ISBnews) - DeGenerals planuje przeprowadzić w tym roku ofertę publiczną o wartości do 2,5 mln euro, poinformowała Grupa INC, która będzie pośredniczyć w ofercie publicznej. DeGenerals planuje debiut na NewConenct w I półroczu 2021 r.

"Oferta publiczna akcji DeGenerals SA będzie największą ofertą akcji spółki gamingowej, w jakiej będzie pośredniczyć Dom Maklerski INC w tym roku. Zauważamy, że pomimo pandemii branża gamingowa cieszy się nadal zainteresowaniem inwestorów. Jest to zrozumiałe, bo nawet potencjalny lock-down społeczeństwa w związku z dynamicznym przyrostem zachorowań na COVID-19 nie powinien wpłynąć negatywnie na tę branżę. Dodatkowo studio specjalizuje się w ciekawych produkcjach o unikalnej wojennej tematyce. Warto podkreślić, iż pierwsza gra DeGenerals zwróciła swoje koszty w ciągu pierwszych 3 dni od premiery. Spółka mocno dywersyfikuje swoją działalność, rozbudowując plan wydawniczy" - powiedział prezes Domu Maklerskiego INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.

"Podpisanie umowy z INC to krok milowy w kierunku rynku kapitałowego. To dla nas ważny moment, mam nadzieję, że obecność na giełdzie pozwoli nam wejść do pierwszej ligi spółek gamingowych w Polsce. Debiutu na NewConenct spodziewamy się w I półroczu 2021 r." - dodał prezes DeGenerals Robert Pietrzko.

Planowana publiczna oferta akcji będzie miała łączną wartość do 2,5 mln euro i będzie oparta o memorandum informacyjne, podano też w komunikacie.

Pierwsza gra spółki - "Tank Mechanic Simulator" - miała premierę 20 lutego 2020 r. na PC.

"DeGenerals zamierza dalej monetyzować projekt 'Tank Mechanic Simulator'. W sierpniu we współpracy z Ultimate Games ukazała się wersja na Nintendo Switch. W przygotowaniu są także porty na konsole PS4 i Xbox One, wersja VR oraz DLC zawierająca nowe czołgi, pojazdy, misje do wykonania i tryby gry. Spółka bada kierunki rozwoju kolejnych gier i je preprodukuje, aby przygotować nowy, co najmniej tak dobrze zarabiający tytuł" - czytamy dalej w komunikacie.

DeGenerals to niezależne studio deweloperskie założone przez byłych pracowników fragOut Studio.

Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC, fundusz PE/VC Carpathia Capital oraz polska agencja ratingowa INC Rating.

(ISBnews)