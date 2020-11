"Rozwijamy się się zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, ale dynamika wzrostu eksportu jest nadal wyższa niż sprzedaży krajowej i zakładamy, że ta tendencja się utrzyma. Działamy na 22 rynkach i widzimy dalszą przestrzeń do kontynuacji ekspansji zagranicznej" - powiedział Janta w rozmowie z ISBnews.



Wiceprezes Auto Partner podkreślił, że spółka już w 2019 roku komunikowała, iż w 2020 roku mocno postawi na rentowność i mimo pandemii koronawirusa trzyma się założonej drogi.



"Oczywiście, pandemia nie dotyka nas tak mocno, jak wielu innych branż, bo wszyscy musimy się przemieszczać (kiedy to możliwe, rezygnując z komunikacji miejskiej) i korzystać z warsztatów samochodowych. Jesteśmy dobrej myśli co do ostatniego kwartału roku, w przypadku realizacji scenariusza zamknięcia gospodarki jesteśmy dzisiaj do tego lepiej przygotowani, bogatsi o doświadczenia wiosenne, wówczas było to ogromne zaskoczenie. Jednocześnie, z powodu pandemii nie ma aż tak dużej presji kosztowej" - dodał.



Według wstępnych danych za trzy kwartały 2020 roku, Grupa Auto Partner miała 1 392,4 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży, 108,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 81,9 mln zł zysku netto, co oznacza wzrosty r/r o odpowiednio: 11,5%, 72,9% oraz 83,6%.



To oznacza, że w całym 2020 roku przychody powinny wyraźnie przekroczyć 1,5 mld zł, a wynik finansowy na każdym poziomie powinien się poprawić względem 2019 roku.



"W całym 2019 roku wypracowaliśmy sprzedaż w wysokości 1,5 mld zł, dziś już po trzech kwartałach 2020 zbliżamy się do tego poziomu, notując blisko 1,4 mld zł przychodów ze sprzedaży" - przyznał wiceprezes



Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 479 mln zł w 2019 r.



Piotr Apanowicz



(ISBnews)