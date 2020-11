Zysk operacyjny wyniósł 4,37 mln zł wobec 2,46 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 8,3 mln zł i wzrósł o 41,7% r/r.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,73 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 50,39 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 4,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,33 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 129,72 mln zł w porównaniu z 134,78 mln zł rok wcześniej.



"Zaprezentowane wyniki są powodem do satysfakcji. Tym bardziej, że zostały wypracowane w bezsprzecznie trudnym do prowadzenia biznesu otoczeniu. Przypomnę, że branża odzieżowa była jednym z tych sektorów gospodarki, które w okresie pandemii ucierpiały najmocniej. Mimo bezprecedensowych trudności, z którymi musieliśmy się mierzyć, grupa wyszła z nich obronną ręką. Optymalizacja biznesu Grupy Esotiq & Henderson oraz podjęte u progu pandemii i efektywnie wdrożone działania reorganizacyjne przyniosły oczekiwane, pozytywne efekty w postaci dobrych wyników finansowych grupy po III kwartałach 2020 r." - powiedział prezes Adam Skrzypek, cytowany w komunikacie



Na koniec III kw. powierzchnia handlowa grupy wyniosła 19,4 tys. m2 (+4% r/r). Sieć salonów marki Esotiq liczyła 313 salonów, w tym 243 franczyzowych.



"Mimo udanych dziewięciu miesięcy bieżącego roku bardzo ostrożnie podchodzimy do jakichkolwiek projekcji dotyczących zbliżających się kwartałów. Minione miesiące stały pod znakiem niespotykanej dotychczas zmienności, będącej m.in. efektem niepewności związanej z pandemią. Oczywiście decyzja o ponownym otwarciu galerii handlowych to informacja dla nas ze wszech miar pozytywna. Przypomnę, że wszystkie salony własne E&H są zlokalizowane w centrach handlowych, a grudzień jest jednym z kluczowych miesięcy pod względem wolumenu sprzedaży. Na bieżąco monitorujemy sytuację rynkową, jednocześnie kontynuując działania ukierunkowane na dalszym rozwoju kanału e-commerce oraz zabezpieczeniu i dywersyfikacji łańcucha dostaw, a także optymalizacji wielkości zamówień i zapasów towarów" - dodał prezes.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 3,04 mln zł wobec 4,77 mln zł zysku rok wcześniej.



Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 180 mln zł w 2019 r.



