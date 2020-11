Zysk operacyjny wyniósł 8,85 mln zł wobec 12,3 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 301,7 mln zł w I-III kw. 2020 r. wobec 380,7 mln zł rok wcześniej.



"Grupa CDRL, właściciel marek Coccodrillo oraz Buslik, osiągnęła w III kwartale 13,9 mln zł zysku operacyjnego. To wynik o 41% lepszy niż rok wcześniej. Po III kwartałach zysk ze sprzedaży wzrósł o 3% do 15,1 mln zł. Grupa znacząco poprawiła rentowność operacyjną i marżę na

sprzedaży towarów, pomimo wymagającego okresu związanego z epidemią SARS-CoV-2. Negatywny wpływ na wynik netto, miały odpisy i negatywne różnice kursowe. Obecnie Grupa CDRL pracuje nad umocnieniem e-commerce w Polsce i Rumunii, optymalizacją logistyki i

zrządzaniem zapasami" - czytamy w komunikacie.



W III kwartale strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 3,3 mln zł, a w ujęciu narastającym 24,8 mln zł. Różnice kursowe szczególnie wysokie były w białoruskiej spółce Buslik, gdzie wyniosły 22,6 mln zł. Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości firmy na ponad 5 mln zł, odpisów na należności 2,4 mln zł oraz odpisów na zapasy 1,1 mln zł, podano również.



"Cieszymy się, ze mimo tak trudnego otoczenia osiągnęliśmy przyzwoite wyniki finansowe. Co prawda wypracowaliśmy niższe przychody, ale dzięki jeszcze większemu ograniczeniu kosztów poprawiliśmy realizowane marże. Marża na sprzedaży wzrosła o prawie 7 p.p. Na poziomie wyniku netto odnotowaliśmy stratę w wysokości 3,3 mln zł. Decydujący wpływ na nią miały różnice kursowe i odpisy, m.in. odpisaliśmy całość inwestycji w Fikołki. Liczymy jednak, ze sale zabaw otworzymy na wiosnę i będzie możliwe odwrócenie odpisu" - skomentował prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.



Spółka pracuje nad optymalizacją działalności sieci sprzedaży oraz wprowadzeniem rozwiązań sprzedaży omnichannel. W najbliższych tygodniach planuje też wymianę POS-ów, wynika także z komunikatu.



"Przed nami najgorętszy okres sprzedażowy w roku, na który jesteśmy dobrze przygotowani. Zarówno do ponownego uruchomienia sklepów w galeriach, jak i wzrostu zamówień internetowych. Cały czas pracujemy nad optymalizacją tego kanału, w szczególności w Polsce i Rumunii. Usprawniamy procesy logistyczne i dostosowujemy ofertę produktową do obecnych potrzeb klientów, aby jak najefektywniej zarządzać zapasami" - dodał.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 7,15 mln zł wobec 11,3 mln zł zysku rok wcześniej.



CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Miała 514,1 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



(ISBnews)