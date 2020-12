"Pierwsza transza naszych zielonych obligacji została objęta przez Bank Ochrony Środowiska, kolejną transzę, o wartości do 250 mln zł, chcemy zaoferować rynkowi w pierwszym kwartale przyszłego roku. W tej chwili jest kilka banków zainteresowanych tą emisją" - ocenił Sterna w rozmowie z ISBnews.



Wiceprezes dodał, że trwają rozmowy z BOŚ dotyczące przygotowania kolejnego programu emisji zielonych obligacji. Pozyskane środki mają być przeznaczone na nowe inwestycje w OZE w energetyce wielkoskalowej.



Zarząd spółki dostrzega bardzo dużą zmianę na rynku odnawialnych źródeł energii i coraz większą rolę tzw. energetyki rozproszonej, w tym także inwestycji w magazyny energii, podkreślił.



Columbus Energy chce docelowo świadczyć usługi energetyczne dla klientów biznesowych i indywidualnych, a nie być - jak to głównie jest obecnie - firmą instalującą systemy fotowoltaiczne.



Wiceprezes podtrzymał, że decyzja o przeniesieniu notowań Columbus Energy z rynku New Connect na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych zostanie podjęta w 2021 roku.



"Decyzja o przeniesieniu na rynek główny zostanie podjęta w przyszłym roku. Kiedy to się dokładnie stanie, trudno dziś przewidzieć. Mogę dodać, że zarząd aktywnie nad tym pracuje, przekazaliśmy rynkowi taką informację i chcemy się wywiązać z tych zobowiązań" - powiedział Sterna.



Wiceprezes Sterna pytany czy możliwe jest przeprowadzenie IPO przy okazji zmiany parkietu na GPW powiedział, że "jest za wcześnie żeby o tym mówić, ale niewykluczone, jeśli spółka będzie miała do zrealizowania ciekawe projekty inwestycyjne".



Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.



Wojciech Żurawski



(ISBnews)