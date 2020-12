Warszawa, 10.12.2020 (ISBnews) - Tech Invest Group (TIG) przyjął strategię rozwoju Tech Invest Group / Erato Energy na lata 2021-2022, podała spółka. Głównym celem nowej strategii jest wzmacnianie pozycji na rynku fotowoltaiki. Przejęta spółka Erato Energy planuje 140 mln zł przychodów i ok. 21 mln zł zysku netto w 2021 roku.

"W ramach nowej strategii zostały określone następujące kierunki rozwoju:

- wzmacnianie pozycji na rynku fotowoltaiki,

- wejście w nowe sieciowe kanały dystrybucji (partnerzy będący podmiotami o wysokich pozycjach w swoich segmentach działalność) celem pozyskania nowych klientów,

- rozwijanie oferty dla klientów o nowe produkty i usługi (pompy ciepła, banki energii, stacje ładujące, farmy fotowoltaiczne),

- rozwój działalności inwestycyjnej,

- inwestycje zmierzające do komercjalizacji technologii dla branży OZE,

- wzmocnienie synergii między Erato Energy i spółkami portfelowymi (QNA Technology Sp. z o.o. wytwarzająca kropki kwantowe, które mają potencjał zrewolucjonizować kilka rynków, w tym rynek fotowoltaiki),

- wykorzystanie potencjału branży OZE" - czytamy w komunikacie.

Nowa strategia związana jest z przeprowadzaną transakcją nabycia 100% udziałów Erato Energy. Obie spółki połączą się poprzez przejęcie Erato Energy przez TIG, a połączony podmiot pod zmienioną nazwą Erato Energy będzie prowadził działalność na rynku OZE (zwłaszcza fotowoltaika), natomiast dotychczas realizowana przez TIG działalność inwestycyjna zostanie przeniesiona do nowo utworzonej spółki TIG ASI, gdzie będzie kontynuowana i rozwijana, podkreślono również.

Erato Energy posiada ok. 100-osobowy zespół, a na 2020 r. szacuje osiągnięcie ok. 50 mln zł przychodów (wzrost o 550% r/r) i ok. 7 mln zł zysku netto (wzrost o 520% r/r). W związku z dynamicznym rozwojem spółka przewiduje osiągnięcie w 2021 r. ok. 140 mln zł przychodów oraz ok. 21 mln zł zysku netto, zapowiedziano.

"W ramach nowej strategii w obszarze inwestycyjnym grupa kapitałowa będzie działać dwutorowo:

- inwestycje mające na celu trwałą rozbudowę grupy kapitałowej (zapewniające efekt synergii w podstawowej działalności operacyjnej na rynku OZE),

- klasyczna działalność inwestycyjna w akcje i udziały spółek niezapewniających efektu synergii, ale z dużymi perspektywami i wysoką potencjalną stopą zwrotu" - czytamy dalej.

Nowa strategia rozwoju została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki.

Pod koniec listopada br. Tech Invest Group (TIG) sfinalizował przejęcie Erato Energy.

Tech Invest Group to notowany na NewConnect butik inwestycyjny. Wśród obecnych inwestycji Tech Invest Group są T-Bull, MagicVR, SatRevolution, Shuttout oraz fundusz BRIdge Alfa Kvarko (poprzez który inwestuje w innowacyjne podmioty, m.in. QNA Technology).

(ISBnews)