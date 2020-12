"Finansowanie EBOR zostało udzielone na:



a) Budowę zakładu recyklingu akumulatorów litowo-jonowych oraz recyklingu innych odpadów krytycznych dla elektromobilności, głównie katalizatorów samochodowych - w kwocie do 21 600 000 euro;



b) Refinansowanie części istniejącego zadłużenia - udzielonego w PLN, w kwocie o równowartości do 3 400 000 euro" - czytamy w komunikacie.



Dostępność finansowania będzie uzależniona od zawarcia odpowiednich dokumentów finansowych i spełnienia warunków zawieszających, podano również.



Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. Wcześniej w grudniu br. Elemental Holding złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wycofanie akcji z GPW.



(ISBnews)