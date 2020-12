Całość prac powinna zostać zakończona w 2022 r., podano w komunikacie.



"W ramach realizowanych prac dostarczymy i zamontujemy m.in. instalacje fotowoltaiczne na dachach zabytkowych budynków szkoły. To kolejny projekt w ostatnim czasie, w którym nasze nowoczesne rozwiązania implementujemy w zabytkach. W październiku zainstalowaliśmy fotowoltaiczny świetlik na dachu Zamku Królewskiego w Lublinie, wcześniej realizowaliśmy instalacje na zabytkowych budynkach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie" - skomentował prezes ML System Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.



Przedmiotowa umowa stanowi element realizowanego przez zamawiającego - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce" dofinansowanego ze środków UE. Prace rozpoczną się z początkiem lutego przyszłego roku.



"To kolejna umowa termomodernizacyjna podpisana przez spółkę z podmiotem z sektora publicznego w ostatnim czasie. W lipcu tego roku ML System podpisał umowę o wartości 28,3 mln zł netto ze szpitalem Jana Pawła II w Krakowie. Projekt wchodzi w zaawansowane stadium realizacji" - czytamy dalej w komunikacie.



ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)